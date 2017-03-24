Трамп надеется, что Райан останется на посту спикера палаты представителей

2017-03-24 20:46 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Пол Райан останется на посту спикера палаты представителей конгресса вне зависимости от итогов голосования по реформе здравоохранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

После церемонии подписания документа о начале строительства нефтепровода Keystone XL Трампу был задан вопрос, хочет ли он, чтобы Райан остался спикером. "Да", - ответил Трамп.

Райан является одним из идеологов реформы. Пока сам он не говорил о намерении уйти в отставку в случае провала законопроекта.

В данный момент в палате представителей конгресса США идут дебаты по законопроекту о здравоохранении, предложенному Трампом. Голосование, которое изначально должно было состояться в четверг, теперь запланировано на вторую половину дня пятницы. Для победы сторонникам президента необходимо набрать 216 голосов.

Все демократы планируют голосовать против предложенного законопроекта. В этом случае республиканское большинство может себе позволить 21 голос "против" и все равно провести законопроект.

Сейчас против законопроекта выступают, по разным оценкам, более двух десятков республиканцев.

Отмена предыдущей реформы здравоохранения, известной под неформальным названием Obamacare, была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах. Реформа здравоохранения 2010 года предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех жителей США обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.