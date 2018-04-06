Постпред КНР при ООН: Китай призывает к объективному расследованию дела Скрипаляq

2018-04-06 00:58 | www.trend.az | 5

Китай призывает к проведению объективного и независимого расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России, передает ТАСС.

"Китай решительно выступает против использования химического оружия любой страной, организацией или отдельным лицом, - отметил он. - Те, кто применяет химическое оружие, должны быть привлечены к ответственности. Китай считает, что все вопросы необходимо решать в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Необходимо провести всеобъемлющее и независимое расследование".

"Китай призывает все заинтересованные страны следовать принципу взаимного уважения и равенства", - подчеркнул представитель КНР, призвав все стороны отказаться от использования риторики времен холодной войны.