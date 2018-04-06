Великобритания открыла новую военно-морскую базу в Бахрейне

2018-04-06 01:01 | www.apa.az | 7

Великобритания открыла первую за несколько десятилетий военно-морскую базу в столице королевства Бахрейн Манаме. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом ообщается на сайте британского правительства.

Согласно заявлению минобороны, база расположена в порту Мина Салман, на ней разместятся более 300 британских военных и гражданских служащих, а на короткие промежутки времени база сможет принять до 550 сотрудников.

В заявлении отмечается, что новая британская военно-морская база "станет для Великобритании, ее союзников и партнеров по коалиции ключевой стратегической базой к востоку от Суэцкого канала".

Впервые британская военно-морская база появилась в Бахрейне в 1935 году, но в 1971 году, когда Бахрейн заявил о своей независимости от Британской империи, на базе разместились американские военные. Впоследствии в 2014 году было принято решение о восстановлении базы и годом позднее базу стали перестраивать. В настоящее время в Бахрейне помимо британских войск также размещается пятый флот ВМС США.