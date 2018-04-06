В Москве по инициативе Лейлы Алиевой прошла акция сдачи крови - ФОТО

2018-04-06 00:59 | www.oxu.az | 7

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла донорская акция сдачи крови для детей.

Как сообщает Oxu.Az, 5 апреля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева прошла донорская акция сдачи крови для детей «У крови нет нации».

В акции приняли участие более 40 азербайджанских студентов.

«Сегодня по инициативе Лейлы Алиевой в НМИЦ ДГОИ прошла благотворительная акция, организованная Азербайджанским молодежным объединением России. В ней приняли участие азербайджанские студенты и молодежь, учащаяся и проживающая в Москве.

Конечно, мы все хотели бы одного – чтобы маленькие дети никогда не болели онкологическими заболеваниями. Однако, в России от этого страдают более 6 тыс. детей.

И мы надеемся, что, проводя подобные акции, мы хоть как-нибудь поможем им преодолеть болезнь», - заявил член правления АМОР Эмин Гаджиев.

Он подчеркнул, что за сдачу крови донорам выплачивается компенсация, которая будет перечислена на счет больницы.

«Я очень рад, что принимаю участие в данной акции в качестве донора и призываю всех присоединиться к нам. Каждая капля крови, которую мы сегодня отдали – это вклад в будущее поколение», - сказал один из доноров акции студент Военного университета Министерства Обороны Российской Федерации, курсант Халиг Гусейнов.

Отметим, что донорская акция «У крови нет нации» уже более 10-ти лет. Она проходит не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации.

Ежегодно в ней принимают участие тысячи представителей молодежи, а собранные средства направляются на лечение больных детей.

А.Б.

