Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2018-04-06 01:18 | www.oxu.az | 7

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал эпизод с нападением ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223.

По его словам, ирландца разыскивает полиция Нью-Йорка, сообщает Oxu.Az со ссылкой на CBS.

«Полиция разыскивает Конора Макгрегора в данный момент, его самолет не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк. Думаю, если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере», — цитирует Уайта CBS.

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор приехал на событие Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и устроил беспорядки, атаковав автобус с бойцами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, видео опубликовано на Youtube-канале MMAnytt.se.

На видео можно разглядеть, как ирландский боец хватает ограждения и пытается атаковать автобус. По информации журналиста Ариэля Хельвани, которую он опубликовал в своем Twitter, именно в этом автобусе в тот момент находился российской боец Хабиб Нурмагомедов.

Помимо этого, от действий Макгрегора пострадал американец Майкл Кьеза.

Также пользователь Nathan разместил на своем Twitter-аккаунте видео из автобуса. Было ли это то же транспортное средство, или Макгрегор атаковал очередной автобус, в данный момент уточняется.