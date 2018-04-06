В Мексике убивают беременных женщин

2018-04-06 01:39 | www.oxu.az | 9

Серьезный общественный резонанс в Мексике вызвали несколько убийств женщин, находящихся на последних сроках беременности, как предполагается, целью убийств могло стать похищение младенцев.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, кандидат в президенты страны Маргарита Савала на митинге в четверг провела минуту молчания и потребовала от властей скорейшего и тщательного расследования обстоятельств убийств.

По данным портала Occidente, убийства рожениц произошли в трех разных штатах страны - Веракрусе, Тамаулипасе и Табаско. Во всех случаях из утроб жертв были извлечены младенцы, а сами женщины убиты.

Полиция уже задержала двух подозреваемых в причастности к этим убийствам, в розыск объявлен еще один.

А.Б.

