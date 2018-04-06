Трамп: я не платил порноактрисе 130 тысяч долларов

2018-04-06 01:49 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о выплате в размере $130 тысяч, совершенном в 2016 году его личным адвокатом для порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, он не знает, где его адвокат, Майкл Коэн, взял деньги, чтобы якобы заплатить порноактрисе за молчание о близких отношениях с ним.

В свою очередь, как отмечает агентство, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана.

Ранее сообщалось, что суд отказал защите порноактрисы Сторми Дэниэлс в вызове Трампа на допрос.

Сторми Дэниэлс утверждает, что в 2006 году у нее была интимная связь с Дональдом Трампом. По ее словам, тогда же личный адвокат будущего президента заплатил ей за молчание.

А.Б.

