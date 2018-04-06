По инициативе Лейлы Алиевой в Москве прошла очередная донорская акция сдачи крови

2018-04-06 01:53 | www.apa.az | 5

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева прошла донорская акция сдачи крови для детей «У крови нет нации».

Как сообщает московский корреспондент АПА, в акции приняли участие более 40 азербайджанских студентов.

«Сегодня по инициативе Лейлы Алиевой в НМИЦ ДГОИ прошла благотворительная акция, организованная Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР). В ней приняли участие азербайджанские студенты и молодежь, учащаяся и проживающая в Москве. Как и множество других проектов, воплощаемых в жизнь руководством Фонда Гейдара Алиева, так и наше сегодняшнее мероприятие по безвозмездной сдачи крови, участниками которой являются представители Азербайджанского молодежного объединения России, носит исключительно благотворительный характер. Данную акцию мы называем очень символично «У крови нет нации». Думаю название само говорит за себя. Мы очень желаем, чтобы дети никогда не болели. Но, к сожалению, ежегодно в России около 6 тысяч детей заболевают онкологическими заболеваниями. И сегодняшней акцией, а также собранной кровью мы очень хотим и надеемся, что сможем быть причастными к выздоровлению детей, находящихся на лечении в Российском центре детской онкологии, иммунологи и гематологии», - сказал член правления АМОР Эмин Гаджиев.

Он подчеркнул, что за сдачу крови донорам выплачивается компенсация, которая будет перечислена на счет больницы.

Отметим, что донорская акция «У крови нет нации» проводится уже более 10-ти лет. Она проходит не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации. Ежегодно в ней принимают участие тысячи юношей и девушек, а собранные средства направляются на лечение больных детей.