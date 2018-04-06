Ученые рассказали, как макароны помогают похудеть

2018-04-06 02:10 | www.oxu.az | 6

Употребление макаронных изделий не приводит к увеличению веса и даже позволяет похудеть.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на EurekaAlert, к такому выводу пришли канадские медики.

Ученые провели метаанализ 30 исследований, в которых участвовали 2,5 тысячи человек, получавших большую часть углеводов из макарон.

Добровольцы ели пасту три раза в неделю, порция составляла примерно половину чашки среднего объема. После трех месяцев участники эксперимента потеряли в весе в среднем по 500 граммов.

По словам медиков, результаты исследования говорят о том, что макаронные изделия в сочетании со сбалансированной диетой не способствуют увеличению веса и жировых отложений. Объясняется это низким гликемическим индексом продукта.

«Исследование показало небольшую потерю веса. Поэтому, вопреки распространенному мнению, макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты», — резюмирует соавтор исследования доктор Джон Сивенпипер.

А.Б.

