В Белом доме отметили рост числа задержаний нелегалов на границе с Мексикой

2018-04-06 02:30 | www.trend.az | 5

Число арестованных нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой в марте составило около 55 тысяч человек, что на 200% больше, чем за тот же период 2017 года, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает РИА Новости.

"Мы видели, как 55 тысяч или 50 тысяч человек были арестованы только в марте, пытаясь пересечь южную границу. Это на 200% больше, чем в марте прошлого года", — сказал Гидли журналистам.

По его мнению, рост числа нелегальных мигрантов связан как с улучшением экономической ситуации в США при президенте Дональде Трампе, так и с планами главы государства усилить меры безопасности на границе, в частности, построить стену.