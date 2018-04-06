Президент: "Азербайджан - страна, не имеющая никаких экономических сложностей"

2018-04-06 02:27 | www.apa.az | 7

Одним из главных направлений нашей деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической. Как передает АПА, об этом в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, если страна экономически зависима, она может испытывать — и зачастую испытывает — большие сложности с осуществлением своей независимой политики: "Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей. Могу привести несколько цифр. За последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также, несмотря на огромные инвестиционные проекты, у нас была проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20% от ВВП. И мной даны указания в предстоящие годы его значительно еще и сократить.

Валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт. Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев. Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 млрд долларов. Это также говорит об активной инвестиционной политике как государства, так и азербайджанского частного сектора».

Из значимых достижений последних лет глава государства отметил успехи в энергетическом секторе: «Мы стали страной — экспортером электроэнергии, были импортером. Экспортером газа, хотя в недавнем прошлом мы импортировали газ. Мы осуществили крупные нефтегазовые проекты, которые позволяют нам аккумулировать большие финансовые ресурсы. Очень активно инвестировали в транспортную инфраструктуру как внутри страны, так и в региональную. Тем самым заложили основу для устойчивого развития на будущее».

«Из того, что еще предстоит сделать, я бы отметил, конечно же, продолжение политики по диверсификации нашей экономики. Снижение определенной зависимости от нефтегазового фактора. И увеличение ненефтяного экспорта. Мы сейчас над этим как раз активно работаем, результаты последних двух-трех лет очень впечатляющие. Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20–30%, и в будущем, конечно же, эта тема будет одной из самых приоритетных.

Должен отметить, что в отличие от некоторых стран мы должны постоянно работать над созданием новых рабочих мест. За последние 15 лет было создано 1,4 млн рабочих мест, но за эти же годы население Азербайджана выросло на 1,5 млн человек. Поэтому наша экономика постоянно должна опережать демографию. Эта задача мной была поставлена перед правительством, и мы работаем в этом направлении. Создание новых производств, социальной инфраструктуры, рассчитанной уже на большее население, будет главным приоритетом на предстоящие годы», - отметил президент.