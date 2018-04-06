В Британии вводят "налог на сахар"

2018-04-06 03:14 | www.trend.az | 8

В Великобритании в пятницу вступает в действие так называемый "налог на сахар" для производителей безалкогольных напитков, превышающих норму содержания сахара в продукции, передает РИА Новости.

Таким образом британские власти хотят сократить выпуск слишком сладких напитков, которые приводят к ожирению, в первую очередь у детей.

Налог будет взиматься с безалкогольных напитков с содержанием более чем 5 грамм сахара на 100 миллилитров жидкости. В случае, если в напитке содержится более 8% сахара, будет взиматься повышенная сумма налога. При этом под налог не попадут напитки с высоким содержанием молока, так как они необходимы для здоровой диеты. Собранные средства планируется направить на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания у детей школьного возраста.