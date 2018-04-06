В Млечном Пути нашли «город» черных дыр

2018-04-06 04:00 | www.oxu.az | 8

Группа астрономов под руководством Чака Хейли (Chuck Hailey) из Колумбийского университета в США обнаружила в центре Млечного Пути несколько десятков звездных скоплений, внутри которых могут находиться до 20 тысяч черных дыр.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Science Alert.

Считается, что вблизи сверхмассивной черной дыры, находящейся в ядре Галактики, должно наблюдаться увеличение числа черных дыр поменьше. Это явление называется пиком плотности (англ. density cusp), однако до сих пор свидетельств его существования найдено не было.

Ученым было известно о наличии в Млечном Пути лишь около 50 сверхкомпактных объектов, хотя результаты моделирования звездной динамики предсказывают, что во внутренних областях Галактики диаметром шесть световых лет должны находиться до 10-20 тысяч черных дыр.

Широко используемый метод поиска черных дыр заключается в регистрации вспышек рентгеновского излучения, происходящих из-за того, что экзотический объект поглощает вещество близлежащей звезды.

Однако вблизи центра Галактики вспышки, достаточно яркие для обнаружения, происходят лишь раз в 100-1000 лет.

Астрономы проанализировали данные, собранные рентгеновской обсерваторией Chandra X-ray Observatory за последние 12 лет. Они искали слабые, но заметные рентгеновские вспышки, связанные с бинарными системами, которые состоят из черной дыры и звездами с малой массой.

Были обнаружены 12 транзиентов (меняющих яркость объектов), располагающихся в пределах трех световых лет от Стрельца A* — высокоплотного объекта (сверхмассивной черной дыры) в центре Млечного Пути.

На основе результатов наблюдения и экстраполяции данных ученые сделали вывод, что в центральной области Галактики диаметром 3,2 светового года (один парсек) должны располагаться примерно 300-500 бинарных систем со сверхкомпактными объектами и 10 тысяч одиночных черных дыр.

Они возникли в результате гибели массивных звезд, которые образовались из облака газа и пыли, окружающего Стрелец A*.

А.Б.

