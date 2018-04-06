Эмир Катара проведет переговоры с Трампом

2018-04-06 04:40 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп примет эмира Катара Тамима бен Хамада аль Тани 10 апреля в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

"Президент надеется обсудить пути укрепления связей между Соединенными Штатами и Катаром и продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики", — отмечается в сообщении.

Встреча Трампа с эмиром Катара пройдет спустя несколько дней после визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда.