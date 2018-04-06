Панама отзывает посла из Венесуэлы

2018-04-06 05:20 | www.trend.az | 6

Панама отзывает посла из Венесуэлы и требует у властей этой страны отозвать своего дипломатического представителя, заявил панамский МИД, передает РИА Новости.

Дипломатический демарш был объявлен на фоне обострения отношений между странами. Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой.

Правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.