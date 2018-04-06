Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами

2018-04-06 04:40 | www.apa.az | 6

Американский лидер Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на сто миллиардов долларов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее американские власти приняли решение повысить действующие в отношении товаров из Китая пошлины на пятьдесят миллиардов долларов. В Вашингтоне отметили, что новые пошлины стали ответом на нарушение китайской стороной интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин, в свою очередь, анонсировал ответные меры на те же пятьдесят миллиардов долларов, однако китайские пошлины тоже пока не вступили в силу.

Как объяснил американский лидер, подобные меры со стороны США могут быть приняты на фоне "несправедливых ответных действий Китая".