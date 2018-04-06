Президент Азербайджана: "В деле статуса Каспия мы двигаемся в правильном направлении"

2018-04-06 05:48 | www.apa.az | 6

В деле определения окончательного статуса Каспийского моря важно то, что мы двигаемся в правильном направлении. Как передает АПА, об этом в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, во всех вопросах, которые требуют оценки и анализа, необходимо смотреть на тенденцию: «Сейчас она идет в сторону нахождения взаимопонимания по этому вопросу, и должен сказать, что большая часть работ, которые необходимо было осуществить, они уже выполнены.

Думаю, что добрая воля, которая и далее будет проявляться со стороны всех прикаспийских стран, позволит отрегулировать этот вопрос и поставить точку в статусе Каспийского моря. Наряду с этим должен отметить, что вопрос неурегулированности статуса Каспийского моря никоим образом не влияет ни на многосторонний формат сотрудничества прикаспийских государств, ни на двусторонний. Во всяком случае — что касается Азербайджана. У нас со всеми прикаспийскими странами очень тесные, дружественные отношения. Отношения наполнены реальным содержанием, уровень доверия очень высокий».

«Подход, разделяемый всеми прикаспийскими странами, заключается в том, что мы не должны ставить статус Каспия на первое место в отношениях с соседями, а должны концентрироваться на тех вопросах, которые можно и нужно решить сегодня. И тем самым мы подготовим почву для урегулирования этого вопроса. Я считаю, что, как и во всех других вопросах, связанных с международной проблематикой, здесь должны главенствовать принципы международного права, международной практики, существующей в урегулировании подобного рода вопросов.

То, что уже сделано, заслуживает одобрения. Есть наметки в продвижении по некоторым направлениям этого вопроса. Думаю, что в ближайшем времени мы увидим хорошие результаты», отметил И.Алиев.