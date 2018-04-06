Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая

2018-04-06 06:44 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на товары из Китая до $100 млрд, передате Интерфакс со ссылкой на The Hill.

"В свете несправедливой реакции Китая я поручил торговому представительству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере $100 млрд, и определить товары, на которые они будут распространяться", - заявил президент.

Трамп отметил, что торговым представительством было установлено, что Китай "неоднократно применял практику несправедливого завладения американской интеллектуальной собственностью".

В то же время в заявлении говорится, что Вашингтон готов к "дальнейшему обсуждению" сложившейся ситуации.