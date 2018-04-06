Эмир Катара проведет переговоры с Трампом

2018-04-06 07:27 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп примет эмира Катара Тамима бен Хамада аль Тани 10 апреля в Вашингтоне. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент надеется обсудить пути укрепления связей между Соединенными Штатами и Катаром и продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики", — отмечается в сообщении.

Встреча Трампа с эмиром Катара пройдет спустя несколько дней после визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда.

В последние месяцы отношения между двумя арабскими странами, которые являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, находятся в кризисе. Эр-Рияд и его союзники разорвали дипломатические отношения с властями в Дохе, обвинив их в поддержке терроризма. Трамп ранее заявлял о готовности быть посредником в урегулировании конфликта.