Президент Азербайджана: "Ничего более вкусного, чем азербайджанская кухня, нет"

2018-04-06 07:54 | www.apa.az | 8

Ничего более вкусного, чем азербайджанская кухня, нет. Как передает АПА, об этом в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, кухня каждого народа — показатель его культуры, традиций и возможностей: «И конечно, азербайджанская кухня очень разнообразная, очень вкусная, но очень опасная в плане неконтролируемого набора веса. Поэтому я в каждодневной жизни стараюсь не злоупотреблять.

Каждый представитель каждого народа любит свою кухню, я не являюсь исключением. Но в каждодневной жизни стараюсь все-таки держаться чуть подальше.

Что касается моих любимых блюд из азербайджанской кухни — я должен сказать, что я их все практически люблю. Но больше всего люблю те, которые готовит моя жена Мехрибан. Она в этом деле хороший специалист. И конечно, доставляет очень много радости мне и всем членам семьи, когда радует нас своими произведениями кулинарными».