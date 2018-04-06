В Таиланде один человек погиб в результате ДТП

2018-04-06 08:30 | www.trend.az | 7

Один человек погиб, еще 11 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в результате ДТП с рейсовым междугородним автобусом на севере Таиланда, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Nation.

Авария произошла около 5 утра в районе Бан Понг провинции Лампанг. Автобус повышенной комфортабельности, выполнявший рейс Бангкок – Чианграй, неожиданно сошел с трассы и на большой скорости врезался в дерево у обочины. На месте погибла гражданка Таиланда, сотрудница автобусной компании, разносившая пассажирам напитки, травмы получили 11 пассажиров, говорится в сообщении.