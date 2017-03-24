Приговор Месси вынесут за три дня до Класико

2017-03-24 21:25 | www.oxu.az | 3

Приговор нападающему «Барселоны» Лионелю Месси по делу в уклонении от уплаты налогов вынесут 20 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sport-express.ru, об этом сообщает AS.

Форварду сине-гранатовых грозит тюремный срок в 21 месяц, однако скорее всего арест заменят на штраф. Летом прошлого года аргентинец был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

Отметим, что 23 апреля команде Луиса Энрике предстоит поединок чемпионата Испании против «Реала».

С.С.

