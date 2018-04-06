В Узбекистане реформируют систему МИД

2018-04-06 08:50 | www.trend.az | 5

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 апреля подписал указ о коренном совершенствовании системы Министерства иностранных дел и усилении его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, сообщают узбекские СМИ.

Документом определены основные направления реформирования системы МИДа. Первое из них — коренной пересмотр нормативно-правовой основы деятельности и организационно-штатной структуры МИДа и заграничных учреждений Узбекистана с акцентом на продвижение «экономической дипломатии».

Еще одно направление — активное использование инструментов «публичной дипломатии» в продвижении позитивного международного имиджа Узбекистана. Другим направлением станет формирование механизмов обеспечения «реальной защиты прав и законных интересов граждан», поддержание всестороннего диалога с соотечественниками за рубежом, их активное привлечение к реализации проектов и программ в Узбекистане.