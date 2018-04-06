В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

2018-04-06 08:59 | www.oxu.az | 7

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил мужчина-трансгендер. Об этом сообщает местное издание Yle.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, молодой отец при рождении был женщиной, сменил пол и в позапрошлом году получил новый паспорт, в котором числился уже мужчиной.

Для зачатия он прервал гормональную терапию, беременность прошла без проблем.

Родители рассказали, что до родов столкнулись с бюрократическими препонами — электронные системы давали сбои, отказываясь признавать факт беременности у мужчины.

13 декабря 2017 года сообщалось, что трансгендер из США стал первым человеком, родившим будучи женщиной, а затем сменившим пол и еще раз родившим.

Родители малыша отказались объявлять пол младенца, так как собираются растить ребенка «гендерно нейтральным», пока он не вырастет и не определится сам.