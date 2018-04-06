На ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики

2018-04-06 09:19 | www.oxu.az | 7

Наркотические и психотропные вещества можно будет пронести на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года при наличии на них рецепта от врача.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Ведомство совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» установило порядок доступа на стадионы людей с запрещенными препаратами.

«В том числе к таковым относятся лекарственные препараты — наркотические, психотропные и токсические вещества, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией», –– приводит ТАСС сообщение МВД.

При этом отмечается, что рецепт может быть как на русском, так и на английском языке.