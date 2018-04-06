Arianespace огласила дату запуска второго азербайджанского спутника

2018-04-06 08:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Запуск второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 запланирован на 25 мая, сообщает в пятницу французская компания Arianespace, которая занимается запуском азербайджанского спутника.

Спутник будет доставлен на орбиту ракетоносителем Ariane 5 ECA с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.

Помимо азербайджанского спутника, ракетоноситель Ariane 5 ECA выведет одновременно на орбиту также индийский спутник связи GSAT-11.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. В зону обслуживания Azerspace-2/Intelsat 38 войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также является поставщиком систем управления космическим аппаратом.