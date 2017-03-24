В боях на юге Йемена погибли не менее 27 человек

2017-03-24 21:38 | www.apa.az | 6

По меньшей мере семь военнослужащих правительственных сил и 20 повстанцев-хуситов убиты за последние сутки в ходе боев на юге Йемена.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, боевые действия активизировались в провинции Шабва в четверг.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле с 2015 года получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.