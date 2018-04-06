Началась продажа льготного жилья

2018-04-06 09:25 | www.oxu.az | 5

В Ясамальском жилом комплексе – первом проекте Государственного агенства жилищного строительства (MIDA), начинается льготная продажа жилья.

Как сообщили Oxu.Az в MİDA, продажа квартир в 1,2,3 и 4-ом зданиях Ясамальского жилого комплекса по адресу: Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 8 – начнется 7 мая и продлится до 10:00 7 августа.

На продажу выставляется 260 квартир. Все квартиры полностью отремонтированы и оснащены кухонной мебелью, системой комби (включая прибор комби), водяными, газовыми и электрическими счетчиками.

Все здания спроектированы и построены в соответствии с государственными нормами строительства.