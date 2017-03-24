Председатель Еврокомиссии предупредил Трампа о риске войны на Балканах

2017-03-24 21:32 | www.trend.az | 4

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег Дональда Трампа о том, что в случае распада Евросоюза в балканском регионе может начаться война, передает РИА Новости.

По словам Юнкера, поддержка Трампом выхода Великобритании из Евросоюза вызывает "удивление" и "беспокойство". Бизнесмен, занявший пост президента США, недостаточно хорошо знаком со сложной историей Европы, считает Юнкер.

Он также сообщил, что предупреждал вице-президента США Майка Пенса о возможных последствиях распада ЕС в ходе визита последнего в Брюссель. "Не надо приглашать другие страны к выходу, потому что если Евросоюз распадется, в западной части Балкан начнется новая война", - приводит Financial Times слова главы Еврокомиссии, адресованные Пенсу.

По его мнению, важно продемонстрировать странам региона перспективу их членства в ЕС, в противном случае между балканскими государствами - Боснией и Герцеговиной, Сербией, Македонией и Албанией - может разгореться война.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно подвергал критике политику Евросоюза и выступал в поддержку движения за выход Великобритании из ЕС. Помимо этого, он высказывался за необходимость добиться от большинства стран НАТО выполнения их обязательств по финансированию альянса. Риторика Трампа вызвала серьезную обеспокоенность в руководстве ЕС.