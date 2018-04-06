Китайцы устроили бунт из-за проституток в Пакистане - ВИДЕО

2018-04-06 09:32 | www.oxu.az | 5

Китайские строители – инженеры и рабочие – устроили драку с полицией в пакистанской провинции Пенджаб после того, как им запретили покидать лагерь, в котором они проживают, для посещения проституток.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Dawn News TV.

Как сообщили в полиции, китайцы набросились на полицейских и местных жителей, которые оказались рядом, а позже обрубили подачу электроэнергии в находящийся на строительном объекте полицейский участок. 4 апреля они прекратили работу на объекте, оставили строительную технику на дорогах и продолжили нападать на сотрудников полиции.

Как известно, в Пакистане, 90% граждан которого исповедует ислам, проституция находится вне закона, однако в стране действуют множество подпольных борделей, а также практикуются услуги девушек "по вызову", причем подпольные секс-услуги особенно распространены в провинции Пенджаб.

Али Мамедов

