Президент Азербайджана ознакомился с международной выставкой туризма и путешествий

2018-04-06 10:24 | www.apa.az | 5

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Baku EXPO Centre с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий «AITF-2018» и XII Кавказской международной выставкой гостиниц, ресторанов, оборудования и принадлежностей для супермаркетов «HOREX Caucasus-2018».

Как сообщает АПА, министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о выставках.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с павильонами выставок.