Состоялись матчи Лиги Европы - РЕЗУЛЬТАТЫ

2018-04-06 09:37 | www.oxu.az | 5
В Лиге Европы УЕФА стартовали матчи ¼ финала.
Как передает Oxu.Az, всего состоялось 4 матча.
Все встречи завершились победой хозяев поля. Лондонский «Арсенал» разгромил российский ЦСКА – 4:1.
«Лацио» в родных стенах был сильнее австрийского «Зальцбурга» – 4:2.
Мадридский «Атлетико» в матче с португальским «Спортингом» забил два безответных гола, открыв счет уже на 22 секунде.
Судьбу матча «Лейпциг» – «Марсель» решил один мяч, забитый незадолго до перерыва.
Лига Европы
1/4 финала (первые матчи)
5 апреля
«Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Россия) - 4:1
Голы: Рэмзи, 9, 28, Ляказет, 23 (p.), 35 - Головин, 15
«Атлетико» (Испания) – «Спортинг» (Португалия) - 2:0
Голы: Коке, 1, Гризман, 40
«Лацио» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия) - 4:2
Голы: Лулич, 9, Пароло, 48, Андерсен, 74, Иммобиле, 76 - Бериша, 30 (p.), Минамино, 71
«Лейпциг» (Германия) – «Марсель» (Франция) - 1:0
Гол: Вернер, 45