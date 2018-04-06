Задержан убивший женщину в Бейлагане

2018-04-06 10:31 | www.apa.az | 5

3 апреля в одном из домов Бейлагана было обнаружено тело Рамили Асадовой со следами насилия. На основании этой информации сотрудники отдела полиции и прокуратуры Бейлаганского района провели необходимые мероприятия.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате оперативно-поисковых мероприятий в качестве подозреваемого в совершении убийства был задержан житель Бейлаганского района Ровшан Насиров.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, 3 апреля соседи проживающей в доме 7 на улице Низами города Бейлаган Асадовой Рамили Фазиль гызы (1979 г.р) обеспокоенные тем, что женщина долгое время не выходила из квартиры, позвонили на службу «102».

Прибывшие по адресу сотрудники отдела полиции Бейлаганского района обнаружили Асадову мертвой. Предположительно, женщина была убита.