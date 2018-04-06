Минкоммерции КНР: Китай не хочет торговой войны с США

2018-04-06 09:37 | www.trend.az | 5

Китай не хочет торговой войны с США, но и не боится ее, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на то, что президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

"Наша позиция по проблемам в торговых отношениях с США остается довольно четкой, мы не хотим торговой войны, но мы ее не боимся", — говорится в заявлении ведомства.

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