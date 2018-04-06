MIDA объявило о начале льготной продажи квартир

2018-04-06 10:33 | www.apa.az | 6

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о начале льготной продажи квартир Ясамальского жилого комплекса – первого проекта льготного жилья. Как сообщили АПА-Экономикс в MIDA, продажа квартир в зданиях номер 1, 2, 3, и 4 Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, 8, начнется в 10:00 7 мая 2018 года и продолжится до 10:00 7 августа 2018 года.

Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az). Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё». Все граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё», равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» («Продажа/Квартиры») в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу «первым прибыл – первым обслужен» (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой «Льготное жильё», в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке «Güzəştli mənzil sistemi» («Система льготное жильё»).

На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества. Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики (AzDTN). В связи с этим, вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства чрезвычайных ситуаций были выданы положительные заключения от 15.11.2016 г. № 22880 и от 27.12.2016 г. № 23089.

Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам.

Номер здания Площадь земельного участка, занятого зданием (м²) Кол-во этажей в здании Кол-во входов в здание Кол-во комнат в квартирах Кол-во квартир Площадь квартир по внутреннему периметру (м²) Площадь квартир по внешнему периметру (м²) Главный подрядчик / адрес Сроки сдачи строительно-монтажных и ремонтных работ 1 441,56 12 1 1 12 31,50 – 33,01 40,12 ООО “NN Group” / город Баку, Ясамальский район, улица Талыблы, 27, 8-ой этаж, дверь № 1. 1 июля 2018 года 2 24 56,85 – 57,87 70,44 3 24 69,80 – 70,46 84,47 2 645,25 9 2 1 9 33,10 – 33,37 40,52 2 54 49,77 – 55,02 60,10 – 66,91 3 9 69,08 – 69,68 84,47 3 665,45 9 2 1 16 33,10 – 33,37 40,52 2 32 54,65 – 55,03 66,92 3 16 69,51 – 69,93 81,64 4 675,52 9 2 1 16 33,10 – 33,37 40,52 2 32 54,65 – 55,03 66,92 3 16 69,51 – 69,93 81,64

В соответствии с подпунктом 1.2.10. и пунктом 3.2. Правил, утвержденных указом президента Азербайджанской Республики от 16.11.2016 №1113, стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже среднерыночной цены, установленной Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджанской Республики.

Цена однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов, цена двухкомнатных квартир – от 47 282 манатов, цена трехкомнатных квартир – от 65 626 манатов. НДС включен в стоимость реализации квартир. При приобретении квартиры за счет льготного ипотечного кредита, выдаваемого на средства Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики:

Годовая процентная ставка Период Минимальный первоначальный взнос Ежемесячная оплата* 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4% 3-30 лет 10% 129-136 манатов 203-236 манатов 282-288 манатов * Ежемесячная оплата – при покупке по льготному ипотечному кредиту сроком на 30 лет по ставке 4% годовых, при первоначальном взносе за квартиру в размере 10%.

Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10% от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос. Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10% от всей стоимости квартиры. Цены для граждан, желающих приобрести выставленные на продажу квартиры за счет собственных средств, единовременно оплатив полную стоимость, будут начинаться с нижеприведенных: