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MIDA объявило о начале льготной продажи квартир

2018-04-06 10:33 | www.apa.az | 6

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о начале льготной продажи квартир Ясамальского жилого комплекса – первого проекта льготного жилья. Как сообщили АПА-Экономикс в MIDA, продажа квартир в зданиях номер 1, 2, 3, и 4 Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский  район,  Внешняя  окружная  дорога,  8,  начнется в  10:00  7 мая  2018  года  и  продолжится  до  10:00  7  августа  2018  года.

Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az). Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё». Все граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё», равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» («Продажа/Квартиры») в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу «первым прибыл – первым обслужен» (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой «Льготное жильё», в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке «Güzəştli mənzil sistemi» («Система льготное жильё»).

На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества. Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики (AzDTN). В связи с этим, вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства чрезвычайных ситуаций были выданы положительные заключения от 15.11.2016 г. № 22880 и от 27.12.2016 г. № 23089.

Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам.

Номер здания

Площадь земельного участка, занятого зданием

(м²)

Кол-во этажей в здании

Кол-во входов в здание

Кол-во комнат в квартирах

Кол-во квартир

Площадь квартир по внутреннему периметру

(м²)

Площадь квартир по внешнему периметру

(м²)

Главный подрядчик /

адрес

Сроки сдачи строительно-монтажных и ремонтных работ

1

441,56

12

1

1

12

31,50 – 33,01

40,12

ООО “NN Group” /

город Баку,

Ясамальский район, улица Талыблы, 27,

8-ой этаж, дверь № 1.

1 июля

2018 года 

2

24

56,85 – 57,87

70,44

3

24

69,80 – 70,46

84,47

2

645,25

9

2

1

9

33,10 – 33,37

40,52

2

54

49,77 – 55,02

60,10 – 66,91

3

9

69,08 – 69,68

84,47

3

665,45

9

2

1

16

33,10 – 33,37

40,52

2

32

54,65 – 55,03

66,92

3

16

69,51 – 69,93

81,64

4

675,52

9

2

1

16

33,10 – 33,37

40,52

2

32

54,65 – 55,03

66,92

3

16

69,51 – 69,93

81,64

 В соответствии с подпунктом 1.2.10. и пунктом 3.2. Правил, утвержденных указом президента Азербайджанской Республики от 16.11.2016 №1113, стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже среднерыночной цены, установленной Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджанской Республики.

Цена однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов, цена двухкомнатных квартир – от 47 282 манатов, цена трехкомнатных квартир – от 65 626 манатов. НДС включен в стоимость реализации квартир. При приобретении квартиры за счет льготного ипотечного кредита, выдаваемого на средства Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики:

Годовая процентная ставка

Период

Минимальный

первоначальный взнос

Ежемесячная оплата*

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4%

3-30 лет

10%

129-136 манатов

203-236 манатов

282-288 манатов

* Ежемесячная оплата – при покупке по льготному ипотечному кредиту сроком на 30 лет по ставке 4% годовых, при первоначальном взносе за квартиру в размере 10%.

Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10% от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос. Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10% от всей стоимости квартиры. Цены для граждан, желающих приобрести выставленные на продажу квартиры за счет собственных средств, единовременно оплатив полную стоимость, будут начинаться с нижеприведенных:

Кол-во комнат

Цена квартиры

(манат)

Сумма дополнительной скидки

(манат)

Стоимость реализации квартиры после дополнительной скидки (манат)

1

29 925

2 993

26 932

2

47 282

4 728

42 554

3

65 626

6 563

59 063
 

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