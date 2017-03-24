Террорист-смертник совершил атаку в аэропорту Дакки

2017-03-24 21:55 | www.oxu.az | 3

Террорист-смертник совершил атаку в международном аэропорту столицы Бангладеш-Дакки, подорвав себя у полицейского поста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал India Today.

По данным телеканала, нападение было совершенно в 20.00 по местному времени (17.00 мск). В результате инцидента террорист погиб. Информация о пострадавших не поступала.

По словам полиции, мотивы смертника не установлены.

С.С.

