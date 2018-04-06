Официальный курс маната к мировым валютам на 6 апреля (Версия 2)

2018-04-06 09:40 | www.trend.az | 5
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:29)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0809 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
|
Курсы валют
|
06.04.2018
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7
|
1 евро
|
1 EUR
|
2.0809
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.3055
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.0842
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.8649
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.5083
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4628
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1416
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1593
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0821
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2815
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.2696
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.2794
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.7069
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2166
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0262
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.3794
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0123
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0037
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.2016
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.7657
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.482
Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər