Беларусь и Грузия намерены расширять сотрудничество в правоохранительной сфере

2018-04-06 09:49 | www.trend.az | 6

Министр внутренних дел Игорь Шуневич встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.



Встреча прошла в МВД, визит носил протокольный характер и был приурочен к вступлению в должность главы грузинской дипмиссии. В ходе мероприятия речь шла о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере. В обсуждении также участвовали атташе полиции Грузии в Беларуси Гиорги Модебадзе и начальник управления международного сотрудничества белорусского милицейского ведомства Михаил Старикович.



Стороны выразили готовность укреплять и расширять взаимодействие, а также активизировать контакты между грузинскими и белорусскими стражами порядка.

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