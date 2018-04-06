Загадочное убийство юного мусульманина в Лондоне - ПОДРОБНОСТИ

2018-04-06 10:11 | www.oxu.az | 6

В Великобритании 15-летний мусульманин Мухаммед рассказал подробности дня, когда его 16-летний друг Аман был убит в ходе уличной стрельбы, а сам Мухаммед едва не стал инвалидом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Daily Mail, два школьника были атакованы группировкой неизвестных в масках на востоке Лондона несколько дней назад.

Аман Шакур получил выстрел в лицо и скончался, а его товарищ – удар ножом в руку. К счастью, несмотря на большую кровопотерю, Мухаммед выжил.

«Первый выстрел прошел мимо Амана, они выстрелили снова и попали ему в левый глаз. Мухаммеда они ударили ножом в правую руку, на глубину в 2 дюйма», – рассказал отец пострадавшего мальчика.

По словам отца, его сын, чудом оставшийся в живых, считает это делом рук участников «Дня наказания мусульман».

Других причин атаки на двух юных лондонцев, имеющих восточную наружность, родственники ребят не видят.

«Мухаммед не состоял ни в каких бандах, и Аман был из хорошей семьи», – добавил отец, комментируя одну из версий полиции о столкновениях между гангстерами.

Стоит отметить, что число этнических мусульман, погибших от убийств на улицах Лондона за период с февраля, уже приближается к десятку.

Али Мамедов

