Объявлены дата и условия продажи первого социального жилья в Баку

2018-04-06 09:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С седьмого мая 2018 года начнется продажа квартир в социальном жилом комплексе в Ясамальском районе Баку, сообщает в пятницу Государственное агентство жилищного строительства.

Как отмечается, на продажу выставляется 260 квартир в зданиях №1, 2, 3 и 4 и продлится до 10:00 седьмого августа 2018 года.

Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы “Льготное жильё”, созданной на портале “Электронное правительство” (www.e-gov.az).

Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе “Льготное жильё”. Все граждане, получившие электронный кабинет в системе “Льготное жильё”, равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел “Satış/Mənzillər” (“Продажа/Квартиры”) в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу “первым прибыл – первым обслужен” (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой “Льготное жильё”, в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке “Güzəştli mənzil sistemi” (“Система льготное жильё").

Общая информация о выставляемых на продажу квартирах:

На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.

Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджана (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана были выданы положительные заключения от 15 ноября 2016 года № 22880 и от 27 декабря 2016 года № 23089.

Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам Азербайджана.