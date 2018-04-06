Объявлены дата и условия продажи первого социального жилья в Баку

2018-04-06 09:59 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - С седьмого мая 2018 года начнется продажа квартир в социальном жилом комплексе в Ясамальском районе Баку, сообщает в пятницу Государственное агентство жилищного строительства.
Как отмечается, на продажу выставляется 260 квартир в зданиях №1, 2, 3 и 4 и продлится до 10:00 седьмого августа 2018 года.
Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы “Льготное жильё”, созданной на портале “Электронное правительство” (www.e-gov.az).
Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе “Льготное жильё”. Все граждане, получившие электронный кабинет в системе “Льготное жильё”, равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел “Satış/Mənzillər” (“Продажа/Квартиры”) в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу “первым прибыл – первым обслужен” (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой “Льготное жильё”, в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке “Güzəştli mənzil sistemi” (“Система льготное жильё").
Общая информация о выставляемых на продажу квартирах:
На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.
Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджана (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана были выданы положительные заключения от 15 ноября 2016 года № 22880 и от 27 декабря 2016 года № 23089.
Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам Азербайджана.
|
Номер здания
|
Площадь земельного участка, занятого зданием
(м²)
|
Кол-во этажей в здании
|
Кол-во входов в здание
|
Кол-во комнат в квартирах
|
Кол-во квартир
|
Площадь квартир по внутреннему периметру
(м²)
|
Площадь квартир по внешнему периметру
(м²)
|
Главный подрядчик /
адрес
|
Сроки сдачи строительно-монтажных и ремонтных работ
|
1
|
441,56
|
12
|
1
|
1
|
12
|
31,50 – 33,01
|
40,12
|
ООО “NN Group” /
город Баку,
Ясамальский район, улица Талыблы, 27,
8-ой этаж, дверь № 1.
|
1 июля
2018 года
|
2
|
24
|
56,85 – 57,87
|
70,44
|
3
|
24
|
69,80 – 70,46
|
84,47
|
2
|
645,25
|
9
|
2
|
1
|
9
|
33,10 – 33,37
|
40,52
|
2
|
54
|
49,77 – 55,02
|
60,10 – 66,91
|
3
|
9
|
69,08 – 69,68
|
84,47
|
3
|
665,45
|
9
|
2
|
1
|
16
|
33,10 – 33,37
|
40,52
|
2
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