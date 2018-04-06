Стало известно число получателей ипотечных кредитов

2018-04-06 10:12 | www.oxu.az | 6

Обнародовано число и сумма ипотечных кредитов, выданных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на фонд, по линии Ипотечного и гарантийно-кредитного фонда было выдано кредитов на сумму более 549 тыс. 280 манатов.

Отметим, что в 2006-2017 общая сумма выданных за счет средств фонда ипотечных кредитов составила 944,3 млн манатов, а количество семей, улучшивших свои жилищные условия за счет этих кредитов – почти 21 300.

Кредиты на сумму более 278,7 млн манатов были выданы на льготных условиях. Всего было выдано 6 238 льготных кредитов.

Л.А.

