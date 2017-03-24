В этом году в Европу прибыли более 25 тысяч мигрантов

2017-03-24 22:08 | www.apa.az | 6

Число мигрантов, прибывших к европейским берегам по Средиземному морю с начала текущего года, превысило отметку в 25 тысяч человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в релизе Международной организации по миграции (МОМ).

По данным на 22 марта, за почти три месяца стран Европы морским путем достигли 25170 человек. Для сравнения организация приводит данные за аналогичный период прошлого года, когда в Европу прибыло более 163 тысяч мигрантов. Большинство из них в этом году (более 80%) направились в Италию, а в 2016 году – в Грецию.

При этом количество погибших в попытке добраться до европейских берегов составило 559 человек, несколько превысив показатели за аналогичный период 2016 года, когда было зафиксировано 554 таких случая. В 2017 году больше всего мигрантов погибло в ходе путешествия по Центрально-Средиземноморскому маршруту, тогда как в прошлом — по Восточно-Средиземноморскому.