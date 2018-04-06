Стали известны цели визита президента Кыргызстана в Турцию и Бельгию

2018-04-06 10:12 | www.trend.az | 6

С 9 по 10 апреля состоится визит в президента Кыргызстана Сооронбая Жээенбекова в Турцию, а с 11 по 12 апреля президент отправится в Бельгию. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков.

По его словам, визит в Турцию намечен для углубления и расширения сотрудничества между двумя государствами.

“Основные цели – установление высшего политического диалога торгово-экономических связей, определение сроков продвижения заседаний по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и о взаимном поощрении и защите инвестиций. Во время поездки президент встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом и спикером”, – сказал Сыдыков.