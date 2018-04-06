Определяются правила организации социальных рабочих мест

2018-04-06 10:51 | www.apa.az | 6

В Азербайджане определяются правила организации социальных рабочих мест и финансирования сотрудников на этих рабочих местах.

Как сообщает АПА, в статье 25 (финансирование заработной платы сотрудников совместно с работодателями) законопроекта «О занятости» говорится, что часть заработной платы сотрудников, принятых на социальные рабочие места по трудовому договору на срок не менее 2 (двух) лет, финансируется соответствующим органом исполнительной власти на срок не менее 3 (трех) и не более 12 (двенадцати) месяцев.

Премии, надбавки к заработной плате (коэффициенты), а также оплата за работу во внеурочное время и другие оплаты финансируются за счет средств работодателей в порядке, установленным Трудовым кодексом.

При организации социальных рабочих мест предпочтение отдается инвалидам и детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, лицам, отбывшим наказание в исправительных учреждениях, и лицам, более года находящихся на учете в качестве безработных.

Число социальных рабочих мест для каждого работодателя не должно превышать 5 % от общего числа сотрудников. Размер заработной платы сотрудников социальных рабочих мест не может отличаться от заработной платы сотрудников других рабочих мест работодателя более чем на 10 %.