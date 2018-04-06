Президент Азербайджана ознакомился с международной выставкой туризма и путешествий - ОБНОВЛЕНО

2018-04-06 11:14 | www.apa.az | 6

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Baku EXPO Centre с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий AITF-2018 и XII Кавказской международной выставкой гостиниц, ресторанов, оборудования и принадлежностей для супермаркетов HOREX Caucasus-2018.

Как сообщает АПА-Экономикс, министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о выставках. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с павильонами выставок.

Было сообщено, что выставка проходит под лозунгом «Весь мир. Одна выставка», и в ней принимают участие 277 компаний и организаций из 20 стран мира, причем 31% от общего количества участников – дебютанты. Компании представляют более 90 туристических направлений. Страной-партнером AITF-2018 выступает Болгария, ежегодно принимающая участие в выставке с национальным стендом. Всего в этом году выставка принимает 13 национальных и региональных экспозиций из Азербайджана, Грузии, Доминиканской Республики, Италии, Марокко, Таиланда, Турции, Чехии, Дагестана (Россия), Рогашки Слатина (Словения), Ставропольского края (Россия), а дебютантом этого года является Восточная Ява (Индонезия).

Совместно с AITF проходит 12-я Кавказская международная выставка «Все для отелей, ресторанов и супермаркетов» Horex Caucasus-2018 - единственная специализированная выставка отельной и ресторанной индустрии в регионе.