Ильхам Алиев на международных выставках

2018-04-06 10:29 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 6 марта в Бакинском экспо-центре ознакомились с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий «AITF-2018» и XII Кавказской международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц «HOREX Caucasus-2018».

Как передает Oxu.Az, министр культуры и туризма Абульфаз Гараев сообщил президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой о выставке.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с павильонами выставок.