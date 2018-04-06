Опоздавший на самолет азербайджанец сломал дверь терминала

2018-04-06 10:48 | www.oxu.az | 6

Россиянин азербайджанского происхождения, опоздавший на самолет в стамбульском аэропорту Ататюрк, сломал дверь терминала.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Milliyet.

Наш соотечественник, 45-летний Эльшад Гусейнзаде, летел из Москвы в Баку с пересадкой в Стамбуле. Когда он подошел к гейту №220, то осознал, что опоздал.

Тогда он приблизился к гейту №502 и несколькими ударами ногами сумел выбить дверь. Э.Гусейнзаде побежал к своему самолету, но был задержан полицией.

После дачи показаний он был выпущен на свободу.

Предполагается, что на момент совершения хулиганства Э.Гусейнзаде был в состоянии алкогольного опьянения.