Опоздавший на самолет азербайджанец сломал дверь терминала

2018-04-06 10:48 | www.oxu.az | 6
Россиянин азербайджанского происхождения, опоздавший на самолет в стамбульском аэропорту Ататюрк, сломал дверь терминала.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Milliyet.
Наш соотечественник, 45-летний Эльшад Гусейнзаде, летел из Москвы в Баку с пересадкой в Стамбуле. Когда он подошел к гейту №220, то осознал, что опоздал.
Тогда он приблизился к гейту №502 и несколькими ударами ногами сумел выбить дверь. Э.Гусейнзаде побежал к своему самолету, но был задержан полицией.
После дачи показаний он был выпущен на свободу.
Предполагается, что на момент совершения хулиганства Э.Гусейнзаде был в состоянии алкогольного опьянения.