Президент Азербайджана и его супруга ознакомились с международными выставками "AITF-2018" и "HOREX Caucasus-2018"

2018-04-06 10:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в пятницу ознакомились в Бакинском Экспо-центре с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий “AITF-2018” и XII Кавказской международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов “HOREX Caucasus-2018”.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал главу государства Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о выставках.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с павильонами выставок.

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