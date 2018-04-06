Bitcoin незначительно подорожал после обвала

2018-04-06 10:24 | www.trend.az | 6

Стоимость биткоина (bitcoin) незначительно изменяется в цене в пятницу, при этом оставаясь ниже отметки в 7 тысяч долларов за монету на фоне отсутствия поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин рос в цене на 0,31% - до 6,82 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 0,24% - до 6,792 тысячи долларов, на GDAX - дорожал на 0,44%, до 6,797 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом снижаются в цене. Ethereum дешевеет на 0,11% - до 378,75 доллара, Ripple - на 0,97%, до 0,493 доллара, Bitcoin Cash - на 0,56%, до 643,2 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 257,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.