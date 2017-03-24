Фийон вернул подаренные ему костюмы

2017-03-24 22:15 | www.oxu.az | 6

Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон вернул подаренные ему костюмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передает радиостанция RTL.

Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.

Расследование в отношении Фийона позже расширили, включив в качестве отдельного пункта костюмы, подаренные экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

Буржи подтвердил, что Фийон вернул ему костюмы.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

С.С.

